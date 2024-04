MC Cabelinho se emociona ao ver William Bonner assistindo a sua palestra - Globo/Helena Barreto

Publicado 11/04/2024 21:28

MC Cabelinho ficou emocionado ao ver o jornalista William Bonner assistindo sua palestra em evento da Globo. O Festival Acontece, promovido pela emissora no Rio de Janeiro, ocorreu nesta quinta-feira (11).

O artista, que esteve no elenco da novela "Vai na Fé", foi um dos convidados para o painel "O impacto social e comercial do conteúdo”. Ao subir no palco, MC Cabelinho admitiu nervosismo ao ver o âncora acompanhando de perto a palestra.

"Vou te dizer que nem estava nervoso, mas agora, ao ver William Bonner aqui, eu fiquei", admitiu o músico, emocionado. O jornalista demonstrou que admiração era recíproca ao subir no palco e tirar uma foto com MC Cabelinho.

Nos stories, o músico compartilhou o momento especial e brincou. "Que isso! Tô com moral", declarou.