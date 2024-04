MC Ryan é levado até sede da Polícia Federal para averiguação - Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2024 19:13 | Atualizado 11/04/2024 19:20

MC Ryan foi abordado pela Polícia Federal na tarde desta quinta-feira (11). O cantor foi escoltado por policiais do Patrulhamento de Área até a sede da Polícia Federal, localizada em São Paulo.

De acordo com o jornalista Luiz Bacci, em reportagem do "Cidade Alerta", da Record TV, o funkeiro teve uma Ferrari, avaliada em R$ 5 milhões, apreendida. Ele informou que um indício foi que a placa informava um veículo de luxo na cor preta, mas o modelo do carro era vermelho.

Durante a transmissão ao vivo do momento em que o músico foi detido, MC Ryan chega a fazer coração para o helicóptero que filmava a ação da polícia federal. O artista deixou a delegacia após prestar esclarecimento.

Nas redes sociais, o artista registrou o momento da abordagem e tranquilizou o público. "Foi apenas uma abordagem de rotina rapaziada, onde meu carro constava uma cor e estava outra apenas", declarou nos stories do Instagram.

"Fui levado para delegacia pra prestar esclarecimento e fui liberado", informou. "Não sou bandido nem ladrão".