MC Thammy exibe estado do pé após queimadura com gelo em realityReprodução/Instagram

Publicado 11/04/2024 16:48 | Atualizado 11/04/2024 16:49

MC Thammy mostrou detalhes do estado de seu pé após sofrer queimaduras de primeiro grau durante uma dinâmica do reality show "N1 Influencer" , promovido pelo cantor Anderson Neiff. Durante uma dinâmica registrada nas redes sociais, três participantes foram parar no hospital após ficarem com os pés imersos em uma banheira de gelo com sal grosso.