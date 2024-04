Influenciadores sofrem queimaduras durante desafio extremo de reality show - Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2024 13:30

Os reality shows comandado por influencers nas redes sociais estão ganhando cada vez mais repercussão e desta vez, foi a "N1 Influencer", promovida por Anderson Neiff, que deu o que falar nas redes sociais. Isso porque um desafio extremo quase acabou em tragédia após três participantes sofrerem queimaduras graves.

O acidente aconteceu quando os influencers MC Thammy, Theus e Arthur Braz participaram de uma prova de liderança no reality show virtual, com o prêmio no valor de R$100 mil. Para vencer, eles precisaram ficar com os pés imersos numa banheira de gelo com sal grosso. A mistura causou queimaduras sérias e os participantes quase perderam os membros.

Nas redes sociais, Thammy informou que a prova tinha orientação de um bombeiro, que havia garantido que o desafio não traria riscos à saúde: "Fiquei lá perguntando, cinco, seis vezes e ele [bombeiro] dizendo que não tinha problema, que estava tudo bem. Eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida”, relatou.

"Meu pé começou a inchar muito. Saí de lá e fui para o hospital. O médico falou que tinha risco de trombose, e o outro falou que, se eu ficasse mais um minuto, podia ter necrosado meu dedo”, contou. A jovem ainda sofreu queimaduras de primeiro grau. Já Arthur teve queimaduras de segundo grau e precisou ficar internado no hospital, com os pés enfaixados.

O criador do reality e responsável pela dinâmica se pronunciou e lamentou o ocorrido. “Ontem aconteceu uma prova de resistência que eu não tinha ciência do que poderia acontecer depois. Assim que eles tiraram o pé do gelo, eles começaram a gritar muito de dor. Fiquei em estado de choque”, disse Anderson. A atração segue normalmente acontecendo.