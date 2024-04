Ana Castela e Gustavo Mioto - Reprodução / Instagram

Ana Castela e Gustavo MiotoReprodução / Instagram

Publicado 11/04/2024 12:55 | Atualizado 11/04/2024 13:25

Ana Castela e Gustavo Mioto teriam escolhido dar uma nova chance ao amor e se reaproximaram mais uma vez. Tudo indica que o ex-casal reatou em março, mas recentemente é que foram flagrados em clima de romance. O sertanejo foi visto no condomínio da artista, alimentando especulações sobre uma possível reconciliação.



Segundo informações do jornalista Leo Dias, os fãs de Ana Castela e Gustavo Mioto já podem comemorar a volta do casal. Porém, logo após o cantor descobrir que foi flagrado no condomínio da amada, ele teria “sumido” de cena. Assim, o artista até tentou ser mais discreto, mas não durou muito tempo.



Na última segunda-feira (8), após a gravação do DVD de Ana Castela, intitulado "Herança Boiadeira", o casal foi visto aos beijos na fazenda da cantora. Ou seja, a missão de Gustavo Mioto de esconder seus sentimentos pela cantora foi por água abaixo. Na verdade, agora a dupla alimentou os rumores sobre a retomada do relacionamento.



Apesar do clima romântico, fontes próximas ao casal afirmam que eles não reataram o namoro oficialmente e estão apenas “ficando”. A ideia da dupla de artistas seria manter o relacionamento sem rótulos e longe dos holofotes para preservar a privacidade e a leveza da relação, como no início do namoro.