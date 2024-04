Carlinhos Maia revela demissão de suposto funcionário de Seu Jorge - Foto: Reprodução

Carlinhos Maia revela demissão de suposto funcionário de Seu Jorge Foto: Reprodução

Publicado 11/04/2024 12:13

Carlinhos Maia surpreendeu seus seguidores ao compartilhar que um funcionário de outro morador de seu condomínio foi demitido em situação inusitada. Tudo aconteceu após seu marido, Lucas Guimarães, elogiar um carro e pedir carona ao motorista, cujo patrão não teria gostado da história. Internautas apontaram que o responsável por dispensar o rapaz seria o Seu Jorge.



Enquanto filmava um carro no condomínio, Carlinhos Maia explicou a situação. Após comentar sobre o momento em que Lucas Guimarães entrou no veículo, o famoso falou sobre outra conversa que teve com o funcionário. Na ocasião, o mesmo explicou que foi mandado embora após o ocorrido.



O youtuber logo se compadeceu do rapaz. “Oh dó gente. Eu entendo né, porque assim, não é o carro do funcionário, é o carro do patrão, não sei como é que passa na cabeça… Mas me deu uma dó tão grande, não precisa disso não”, ponderou. “E ele falou, ‘justamente eu deixei [o Lucas] entrar, porque você elogiou tanto’”, contou.



O famoso também revelou que a carona foi rápida, em uma distância entre uma mansão e outra. No entanto, o homem não ficou desamparado, Carlinhos Maia disse que o contratou como jardineiro e resolveu o problema. “Ah gente, isso é tão bobo no mundo, meu irmão, o que é essas p*rr*s aqui?’ perguntou ele sobre o carro de luxo.



Nas redes sociais, internautas opinaram sobre o ocorrido. “O seu Jorge demitiu um funcionário, só porque andou no carro dele com o Carlinhos Maia e Lucas, que tanto elogiou o artista que ele é. Achei ridículo isso!”, detonou um usuário. “Seu Jorge demitiu um funcionário que deixou um ESTRANHO entrar no carro DELE, mesmo sendo marido do Carlinhos Maia. E ter que ler que ‘só porque é preto e já foi pobre tinha que ter relevado a situação’ diz muito sobre como branco não aceita preto ser bem-sucedido”, rebateu outro.