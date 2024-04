Lulu Santos surpreende web com detalhe inusitado em show no BBB 24 - Foto: Reprodução

Publicado 11/04/2024 10:46

Durante a festa do BBB 24, desta quarta-feira (10), Lulu Santos preparou uma surpresa para os Top 5. O famoso agitou a casa mais vigiada do Brasil com um remix de "Tempos Modernos", ao lado de Pedro Sampaio. No entanto, além de encantar os brothers, o cantor também chamou a atenção dos internautas com detalhe inusitado.



Nas redes sociais, um detalhe curioso sobre o artista não passou despercebido pelos seguidores. Enquanto entregava sua performance de milhões, Lulu Santos deixou a palma da mão à mostra e espectadores notaram algo inusitado: o cantor fez uma “cola” com o nome correto dos participantes.



Talvez para não cometer a gafe de Ivete, que chamou Alane de Alana e fez a sister chorar, Lulu Santos anotou o nome de cada um dos brothers na palma da mão. O ato do famoso divertiu os internautas na web, que comentaram o feito do artista.



“Lulu não tem cara de que vê BBB não”, apontou um seguidor. “Alguém manda Paulo Ricardo aprender com profissionalismo de Lulu Santos”, pediu outro, em referência ao fato do segundo artista não ter cumprimentado Davi. “Pensei que só eu tinha reparado (risos)”, confessou um terceiro.



Além disso, teve quem reclamou do fato de o artista não ter recebido o prestígio que merecia dos participantes. “Mostra preocupação dele. E os brothers (com exceção da Alane), LAMENTAVELMENTE não sabiam nem cantar as músicas dele, como pode? Um ícone desse”, perguntou outra.