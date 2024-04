Bárbara Evans desabafa sobre desafio com os filhos - Reprodução / Instagram

Publicado 11/04/2024 14:26

Bárbara Evans utilizou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sincero na noite dessa quarta-feira (10). A influenciadora, mãe de Ayla e dos gêmeos Álvaro e Antônio, revelou ter sido acusada na web de possuir um 'filho favorito'. Gerando polêmica entre os internautas, a modelo logo negou a possibilidade e desabafou sobre o tema.

Em seus stories do Instagram, Bárbara não hesitou em rebater as críticas por supostamente filmar e divulgar registros de apenas um dos meninos. "Me desculpe as pessoas educadas, mas quando falam dos meus filhos eu não tenho educação nenhuma. O amor é igual. Primeiro que vocês não sabem quem é quem ainda", iniciou a famosa.

Então, em seguida, Bárbara Evans rebateu as mensagens. "Eu não te devo nada, nem uma satisfação, mas tô dando porque sou mãe e sei muito bem o amor que sinto pelos dois. Acho que foi mês passado ou retrasado que falavam que eu gostava mais do Antônio, agora tô gostando mais do Álvaro, não decidem”, contou.

A filha de Monique Evans então questionou o argumento dos internautas. “É porque se eu filmo um, gosto mais de um. Vai procurar o que fazer minha filha. Você foi bloqueada", afirmou. "A pior coisa que tem é falar dos seus filhos. Só quero falar pra vocês que o amor de mãe é o mesmo sim para todos. Às vezes um precisa mais que o outro. Tudo tem um porquê. Assunto encerrado", concluiu Bárbara Evans.