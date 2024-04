Ana Hickmann e Edu Guedes em vídeo - Reprodução/YouTube

Publicado 11/04/2024 20:26 | Atualizado 11/04/2024 20:55

Ana Hickmann publicou um vídeo em seu canal de YouTube na noite desta quinta-feira (11) em que responde perguntas sobre seu relacionamento com Edu Guedes. O casal abriu a intimidade, deu detalhes de como surgiu o romance entre os dois e desabafou sobre as inseguranças ao assumir o relacionamento.

Na gravação, Ana Hickmann revelou que os dois se aproximaram em 1º de dezembro do ano passado e que o primeiro encontro aconteceu 18 dias depois, quando os Edu a convidou para um jantar. “Você sabe que quase eu não para esse jantar?”, disse Ana. “Eu não sabia”, respondeu Guedes. “Estávamos eu, minha irmã, equipe de advogados no escritório resolvendo uma série de coisas. Mas eu falei: ‘quer saber de uma coisa, eu estou precisando dar risada, quero rever meus amigos e vou começar a fazer tudo diferente’. E fui”, relatou.

Em seguida, Edu contou que apesar de ter tomado a iniciativa de convidá-la para o primeiro encontro. “Ele insistiu. Ele venceu pela insistência”, brincou a apresentadora. “Mas valeu a pena”, garantiu o chefe. “Foi um beijo roubado”, detalhou ela.

Eles ainda revelaram que foi Ana quem tomou a iniciativa para o primeiro beijo. “Pra gente, tudo isso, foi muito diferente. Porque a gente trabalhou junto por muito tempo, a gente sempre se respeitou muito. A gente se encontrava todos os dias, trabalhava todos os dias e a gente não tinha muito tempo pra nada. Na época da nossa vida, a gente fez o programa por muitas horas”, explicou Edu.

Um internauta perguntou ao casal se eles sentiram receio de se envolverem por conta das polêmicas envolvendo o fim do casamento de Ana Hickmann com Alexandre Correa. “Tem que perguntar pra ele, por que a pessoa problema sou eu”, desabafou a modelo. “Não, você não é um problema. Simplesmente, você está vivendo um problema”, garantiu.

“Eu tive a certeza da gente ficar junto pela pessoa que você é, independente dos problemas que você está passando”, afirmou Edu. “E o que mais me faz estar do seu lado é ver que apesar de tudo isso que você está passando, você tem esse sorriso todo dia, você cuida do seu filho com muito carinho”.

Já Ana admitiu que sugeriu que eles continuassem a amizade por conta do momento conturbado que estava vivendo e disse ao companheiro que ele não precisava passar por essa situação junto com ela. “Sim, eu fiquei com medo”, confessou.

“Primeiro porque eu não queria prejudicar o Edu, porque eu sempre tive muito carinho por ele como amiga. Depois que a gente saiu junto e se falando mais esse carinho foi crescendo sim e se transformando como outra coisa. E com esse sentimento que foi crescendo, eu fui me preocupando com o que poderiam fazer contra ele, não em relação a julgamentos, mas em relação ao bem estar dele. E você enfrentou e vem enfrentando situações bem delicadas por mim e pelo meu filho”, explicou Ana. “A vida é feita de escolhas e eu escolhi isso”, completou Guedes.