Belo detona Madonna após diva pop criticar os fãs brasileiros Foto: Reprodução

Publicado 12/04/2024 10:08

Belo acaba de se envolver em uma nova polêmica, mas dessa vez não é nenhum problema financeiro do artista. Na verdade, essa “dívida” que o famoso fez foi com uma celebridade internacional: ninguém mais que a Madonna. Isso porque o cantor não ficou calado após uma reclamação da diva pop sobre os brasileiros.

Madonna teria reclamado em um de seus shows da The Celebration Tour sobre o comportamento dos brasileiros. A diva pop pediu para que os fãs do país simplesmente não falassem sua língua nativa: "Vocês não estão no Brasil. Parem de falar português aqui", esbravejou a loira durante a apresentação.

A solicitação inusitada gerou uma onda de críticas para a diva pop, chegando a conclusões como “xenofobia” da parte da cantora. Belo se uniu à web e também desmontou sua frustração com o pedido da famosa. Na verdade, o comentário do esposo de Gracyanne Barbosa foi bem afiado.

"Foi pra isso que cancelamos o show do Soweto dia 4 de maio?”, perguntou o cantor sobre a data que ficou agendada a apresentação gratuita da loira em solo brasileiro, mais especificamente no Rio de Janeiro. “De graça que sai caro! Triste", lamentou o pagodeiro com suposta ironia.

Nas redes sociais, a fala do famoso repercutiu: “Mania de enaltecer gringo, Madonna foi grossa sim”, criticou um internauta. “Se eu fosse fã dela eu iria no show dela aqui no Brasil com um cartaz dizendo " VOCÊ NÃO ESTÁ NOS EUA PRA FALAR INGLÊS", detonou outro. “Essa cantora no Brasil quando vier vai ter que falar português então. Quanta imaturidade’, sugeriu mais um.