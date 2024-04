Luísa Sonza - Eduardo Martins/Agnews

Luísa SonzaEduardo Martins/Agnews

Publicado 12/04/2024 10:57 | Atualizado 12/04/2024 11:01

Luísa Sonza, após participar do DVD de Roberta Miranda, foi vista na calçada de uma barraquinha lanchando com fãs. Sorridente, ela se refrescou com um refrigerante e posou para fotos. A diva demonstrou simplicidade e proximidade com os admiradores, dividindo “dogão” com eles.



O momento genuíno com os fãs aconteceu na noite dessa quinta-feira (11), logo após a diva deixar o Villa Country, em São Paulo. Nas redes sociais, fotos do momento foram compartilhadas pelos presentes, gerando comentários positivos sobre a cantora.



“Fui dormir e acordei com um vídeo de Luísa Sonza pagando dogão para os fãs. Não existe artista mais humilde do que essa”, garantiu um internauta. “LINDA NOITE COMENDO UM DOGÃO COM A BFF Luísa Sonza”, compartilhou outra. “Eu queria tanto ter esse privilégio de ter ela pertinho, meu sonho é ver a Luísa”, desejou um terceiro.



Vale destacar que Luísa Sonza sempre demonstrou sua proximidade com os fãs, essa não é a primeira vez que a cantora viraliza com algum gesto humilde. No ano passado, a loira virou a madrugada de Natal em um baile funk na periferia de São Paulo, mostrando que se preocupa mais com diversão do que glamour.