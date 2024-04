Viih Tube e Eliezer no aniversário de Lua - Reprodução/Instagram

Publicado 12/04/2024 15:57 | Atualizado 12/04/2024 16:06

Viih Tube e Eliezer se transformaram em personagens do filme "Alice No País das Maravilhas" para o primeiro dia da festa de aniversário de um ano da filha, Lua Di Felici. A celebração “No Mundo da Lua” está acontecendo em um resort de luxo em São Paulo.

Em vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira (12), Viih aparece fantasiada de Rainha de Copas e Eliezer escolheu figurino do Chapeleiro Maluco para a comemoração. Já a pequena Lua aparece usando um vestido azul igual ao da protagonista do clássico, a Alice.

De acordo com Viih, o primeiro dia de festa terá o tema “Cabelo Maluco”, que deve ser seguido pelos convidados também. "E a primeira festa do mundo da lua é o cabelo maluco do chá da Alice. Já estamos prontos!", explicou Viih na legenda da postagem.

Nos comentários, os internautas se derreteram com a mega produção do casal para celebrar a data especial da filha. "Ela sabe que venceu! Tenham mais filhos por favor, amor por aí transborda!", escreveu uma. "Brasil parando três dias para acompanhar o aniversário da Lua", brincou outra. "O tanto de memórias boas que essa criança vai ter quando crescer não está escrito. Será uma adulta realizada", declarou uma terceira.