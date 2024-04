Ator de ?Todo Mundo Odeia o Chris? visita o Brasil pela primeira vez - Foto: Reprodução

Publicado 12/04/2024 14:17

Vincent Martella, que interpreta Greg na série "Todo Mundo Odeia o Chris", compartilhou em seu Instagram uma foto usando uma camisa da seleção brasileira. Desde que publicou uma foto com os dizeres “eu sou famoso no Brasil”, o ator vem crescendo nas redes sociais e demonstrou se orgulhar da conexão com os fãs do país.



A visita de Martella ao país está marcada para o evento Imagineland, em João Pessoa, na Paraíba, nos dias 26, 27 e 28 de julho. Na ocasião, o norte-americano participará ao lado de outros ícones da cultura pop, como Carlos Villagrán, o Kiko de Chaves, e Michael Cudlitz, de The Walking Dead.



O ator ganhou milhões de seguidores após uma postagem anterior onde fazia referência ao sucesso da série no Brasil. Cerca de uma semana após a publicação, o ator ganhou mais de cinco milhões de seguidores no Instagram. Ele até já conversou com famosos brasileiros como a ex-BBB Key Alves.