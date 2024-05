Cassie Ventura se pronuncia sobre vídeo em que é agredida por Sean Diddy Combs - Reprodução

Publicado 23/05/2024 17:29

Rio - Cassie Ventura se pronunciou pela primeira vez, nesta quinta-feira (23), sobre o vídeo em que aparece sendo agredida pelo ex-namorado, Sean Diddy Combs , no corredor de um hotel. Em seu Instagram, a cantora publicou uma nota agradecendo o apoio que vem recebendo e pediu para que as pessoas acreditarem nas vítimas.

"Obrigada por todo amor e apoio da minha família, amigos e daqueles que ainda não conheço. A manifestação de amor criou um lugar para o meu eu mais jovem se estabelecer e se sentir seguro agora, mas isso é só o começo", afirmou.

Cassie, então, contou como a agressão afetou sua vida e pediu para que as pessoas não duvidem das vítimas. "A violência doméstica é o problema. Isso me transformou em alguém que eu nunca pensei que me tornaria. Com muito trabalho, estou melhor hoje, mas sempre estarei me recuperando do passado. Obrigada a todo mundo que dedicou seu tempo para levar esse assunto a sério. Meu único pedido é que TODOS abram seus corações para acreditar nas vítimas na primeira vez", ressaltou.

"É preciso de muita coragem para contar uma situação na qual você era impotente. Ofereço minha mão àquelas que ainda vivem com medo. Estenda a mão para o seu pessoal, não os interrompa. Ninguém deveria carregar esse peso sozinho. Essa jornada de cura nunca termina, mas o apoio significa muito para mim. Obrigada", concluiu.

Entenda o caso

A agressão aconteceu em março de 2016. A gravação obtida pela CNN e divulgadas na última sexta-feira (17), mostra o momento em que Diddy dá chutes na cantora, além de agarrar, empurrar e arrastá-la. O registro corresponde ao processo que Cassie abriu contra Diddy em 2023 por estupro e abuso físico. De acordo com ela, os crimes teriam acontecido por mais de uma década, mas Diddy negou na época.

No domingo (19), porém, o cantor confessou, em um vídeo publicado em seu Instagram, que agrediu Cassie . "Meu comportamento naquele vídeo é indesculpável. Assumo total responsabilidade por minhas ações. Fiquei enojado quando fiz isso. Estou enojado agora. Fui e procurei ajuda profissional. Comecei a fazer terapia, a ir para a reabilitação", disse

"Tive que pedir a Deus por sua misericórdia e graça. Eu sinto muito. Mas estou comprometido em ser um homem melhor a cada dia. Não estou pedindo perdão. Lamento profundamente", afirmou.