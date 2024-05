Sophie Charlotte renova o bronzeado em dia de praia

Rio - Sophie Charlotte, de 35 anos, aproveitou uma folguinha nas gravações de "Renascer" para curtir uma praia. A atriz, que interpreta Eliana na novela da TV Globo, renovou o bronzeado nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira, e ainda deu um confere na marquinha. De biquíni, a artista esbanjou beleza e boa forma no local, bebeu água de coco e se refrescou no mar.

