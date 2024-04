Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte - Webert Belicio / Agnews

Publicado 30/04/2024 10:18

Rio - Após o anúncio do fim do casamento com Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira esteve na festa de aniversário de 35 anos da atriz, que dá vida à Eliana em "Renascer", na noite desta segunda-feira. O artista compartilhou registros da comemoração em seu Instagram Stories e escreveu: "Sophie, que festa massa".

Sophie também recebeu o carinho de alguns amigos na celebração surpresa, como de Thaila Ayala, Carolinie Figueiredo, Mariah de Moraes e André Nicolau. Ela ficou radiante com a festa preparada pelos amigos e familiares.



Daniel também homenageou a ex-mulher em uma publicação feita no Instagram, momentos antes da confirmação da separação dos dois ser confirmada. "Soul, comemore seu dia com toda felicidade e muito amor. Continue sempre essa pessoa maravilhosa, com esse brilho bonito no olho e o coração gigante. Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante. Além de tudo, você sempre foi uma mãe extraordinária pro nosso Otto [filho do ex-casal]", escreveu o ator. "Aprendi a ser um pai melhor, vendo a mãe que você é. Te admiro muito e lhe exaltarei sempre. Que seus caminhos sigam abertos pra vida e pro mundo… você merece seus sonhos. Parabéns, Sophie. Um super beijo", completou.