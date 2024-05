Lucas Pizane comenta comportamentos de participantes com Davi no BBB 24 - Leo Franco/ AgNews

Publicado 23/05/2024 12:52 | Atualizado 23/05/2024 13:08

Rio - O ex-BBB Lucas Pizane, 22 anos, revelou, nesta quinta-feira (23), que chegou ao fim seu namoro com a modelo Beatriz Esquivel. O baiano apagou as fotos de casal das redes sociais e pediu respeito aos seguidores neste momento.

"Muitos de vocês têm me perguntado nos últimos dias sobre Bia, em respeito a todo mundo que acompanha e gosta da gente, vim comunicar que não estamos mais juntos. Peço respeito pelo nosso momento, é algo que cabe a nós dois. Peço que não criem histórias, não espalhem desinformação, porque nossa relação é de muita responsabilidade e carinho um pelo outro", iniciou ele.

Natural de Salvador, Beatriz tem 27 anos, é modelo e influenciadora digital. Ela já participou do reality show "Soltos em Salvador", que reúne um grupo de jovens numa casa de praia. No programa, surgem pegações, sexo, romances, festas e barracos.

"Acho que quando existe amor, a gente deseja a felicidade do outro, independente de estar junto ou não. Então, para a Bia, que foi uma grande parceira para mim, eu desejo toda a felicidade do mundo, todo o amor do mundo. Então, é isso, obrigado por quem sempre torceu pela gente... Vamos ter esse assunto agora como encerrado", concluiu o ex-BBB.

Pizane participou do "BBB 24" e foi o terceiro eliminado do reality show da Globo.