Publicado 23/05/2024 06:00

Rio - Ela é influenciadora, apresentadora, atriz e dona de uma gargalhada tão marcante quanto o seu nome. Com um tom debochado, a Blogueirinha colocou famosas, como Anitta, Pabllo Vittar e Bruna Marquezine, para enfrentar perguntas afiadas no programa "De Frente com a Blogueirinha", que estreia nova temporada em junho. Para O DIA, Bruno Matos, de 30 anos, que dá vida à personagem, e a própria falam sobre o início da carreira, os desafios do sucesso e os planos para o futuro, como fazer uma novela.

A Blogueirinha nasceu em 2016, quando Bruno, natural de Nilópolis, na Baixada Fluminense, enfrentava um momento delicado na família. Ele estudava teatro e precisou interromper as aulas para cuidar do pai, que havia tido um problema de saúde. Na época, a profissão "blogueira" estava em alta e chamou a sua atenção.



"A minha inspiração foram as próprias blogueiras da época! Quando comecei a interpretar a personagem, essa profissão de influenciadora digital ainda estava surgindo, mas já tinham algumas que bombavam. Eu gostava de acompanhar e criei a personagem como uma sátira e uma homenagem", explica, que fazia vídeos na própria casa, em Mesquita.

"Eu comecei como 'Blogueirinha de Merd*'. Pensando nessa trajetória, acho que a essência é a mesma. A personagem não mudou muito, mas agora tenho mais segurança para interpretá-la… Mais experiência, mais acidez e, também, mais estrutura", acrescenta.



Ao longo dos anos, o programa foi ganhando visibilidade e chegou a somar 425 milhões de impressões no YouTube na última temporada, no ano passado. Além da boa audiência, o humor sarcástico ganhou as redes sociais, acumulando mais de cinco milhões de seguidores e muitos memes de momentos icônicos da atração.



Um dos destaques foi a entrevista com a atriz Bruna Marquezine, de quem arrancou um "livramento" durante o bate-papo, que viralizou nas redes. Mas a apresentadora garante que este foi só mais um episódio das suas conquistas: "Bom, já que a Blogueirinha é um sucesso gigante, eu acho que talvez tenha sido um divisor de águas na fama da Bruna Marquezine, né? (risos)".



Da web para a TV

Com o sucesso, a apresentadora furou a bolha da internet, chegou à televisão participando da cobertura de edições do Lollapalooza e Rock in Rio e, em 2024, levou os eliminados do "BBB 24" para um segundo Paredão, em entrevistas aos domingos, no "Fantástico".

"Eu ainda estou colhendo os frutos do sucesso que foi o 'Paredão da Blogueirinha'. Foi muito importante para mim, para eu entender o que quero fazer na TV", comenta Bruno, que investe na preparação para ficar de frente com os entrevistados.

"Pesquiso muito e faço perguntas sem medo. Sempre estou ligado nas coisas que a galera fala na internet e quer saber sobre os artistas. Aí aproveito o momento da entrevista para tirar todas as dúvidas dos fãs e também me divertir", responde.

A fama veio com o sucesso do programa e trouxe desafios, mas mais para a apresentadora do que para o intérprete. "Como é uma personagem, é mais fácil para mim. Quando eu estou vestido de Blogueirinha, as coisas são diferentes, porque ela é uma celebridade", relata Bruno. "A minha interação com os fãs sempre foi de muito carinho e respeito. Escuto tudo o que me falam para sempre melhorar cada vez mais o meu trabalho".

Futuro profissional

A apresentadora terminou as entrevistas do "BBB 24" em abril, com o fim da edição, mas o trabalho segue a todo vapor. Enquanto se prepara para voltar com o "De frente com a Blogueirinha", no dia 17 de junho, ela já apresentou o programa de viagens "Só tem no Brasil", no seu canal do YouTube, e segue com muitos planos, inclusive internacionais. "Eu estou com a minha carreira internacional deslanchando também! Fui ao Lisboa Fashion Week e foi um sucesso", celebra.

Mesmo com muitas produções online, a Blogueirinha não descarta a televisão. "A TV tem um prestígio muito grande, não importa quanto tempo passe, e a minha experiência está sendo incrível", declara ela, que já tem novelas no radar. "Ainda não posso dar detalhes, mas tenho certeza que as pessoas vão gostar", conclui.