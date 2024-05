Bruna Marquezine e João Guilherme - Victor Chapetta / Agnews

Bruna Marquezine e João GuilhermeVictor Chapetta / Agnews

Publicado 24/05/2024 08:59

Rio - Bruna Marquezine e João Guilherme chegaram juntinhos à Cidade do Samba, na noite desta quinta-feira (23), onde foi realizado o sorteio que definiu a ordem dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2025. Em meio a rumores de affair entre os dois, a atriz preferiu não falar sobre o assunto na ocasião.

fotogaleria

"Eu sei que você precisa perguntar, mas você também sabe que não gosto de falar", disse ela, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do 'Uol'. À 'Quem', o ator, que é filho do cantor Leonardo, também não quis dar detalhes sobre um possível relacionamento entre eles. "Muita coisa não condiz com a verdade".

Para a ocasião, Bruna apostou em um vestido preto com plumas.No local, a artista ainda posou para algumas fotos com Giovanna Lancellotti e explicou que estava na Cidade do Samba por causa da amiga. "Vim direto da ponte aérea, principalmente para dar um abraço na minha amiga, Giovana. Estamos comemorando aniversário dela", declarou Marquezine à 'Quem'.

Bruna e João também foram clicados indo embora do evento juntinhos. Recentemente, os dois foram flagrados no maior clima de romance durante o aniversário de Maisa Silva. Um vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais.