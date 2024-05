Agatha Sá e Filipe Ret são clicados em restaurante da Zona Sul - Delson Silva / Agnews

Publicado 23/05/2024 10:32 | Atualizado 23/05/2024 10:33

Rio - Filipe Ret e a namorada, Agatha Sá, curtiram um jantar romântico em um restaurante do Leblon, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (22). No local, o casal colocou o papo em dia e trocou muitos beijos e carinhos. Ao deixar o estabelecimento, o rapper chegou a brincar com o paparazzo.

