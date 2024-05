Fabio Porchat - Reprodução

Publicado 22/05/2024 21:59

Rio - Fabio Porchat é um dos humoristas que recebeu um convite inusitado do Vaticano para participar de uma audiência com Papa Francisco, autoridade máxima da Igreja Católica, no dia 14 de junho, duas semanas depois do feriado de Corpus Christi.

O Bispo de Roma acredita na forte ligação e impacto do humor na cultura contemporânea, e convidou humoristas do mundo inteiro para o evento no Palácio Apostólico, residência oficial de Francisco, ao lado da Basílica de São Pedro.

Palácio Apostólico do Vaticano Reprodução

O informe veio através de carta formal do Dicastério para a Cultura e a Educação e pelo Dicastério para a Comunicação, órgãos que compõem a Cúria Romana, divisão administrativa da Igreja Católica.



Apesar do chamado inusitado, há precedentes: em 2023, a presença do músico Caetano Veloso foi solicitada na cerimônia de comemoração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano, cidade-estado sede da Igreja Católica Romana e repleta de arte sacra e arquitetura antiga.