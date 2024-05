Maya Massafera - Reprodução

Maya Massafera Reprodução

Publicado 22/05/2024 19:33

Rio - Maya Massafera utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (22), para desabafar sobre suas crises de disforia. Em seu story do Instagram, a influenciadora publicou um longo texto sobre os altos e baixos de seus sentimentos, explicou que tudo começou quando deu início ao seu processo de transição de gênero e aproveitou para tranquilizar os fãs afirmando que está "mais feliz do que nunca".

fotogaleria

"Eu tenho tanta coisa para conversar com vocês! E quero contar tudo e todo meu processo de transição. Mas tudo no seu tempo. Para falar a verdade, eu gostaria de ter ficado mais tempo 'off', mas começou a vazar muita notícia distorcida, eu achei melhor vir a público e enfrentar tudo. Aliás, até que consegui segurar por muito tempo. Fiquei quase um ano me transicionando, sem ter vazado nada", afirmou.

Em seguida, Maya deu detalhes de sua crise de disforia. "Como disse, vou falar com vocês sobre tudo, mas hoje quero falar sobre minha disforia e como eu gostaria que vocês pegassem esse exemplo e levassem para a vida de vocês. Todo mundo tem coisas boas e ruins. Eu, por exemplo, tenho um lado ruim de ter 'perdido' 40 anos em um corpo que não em pertencia. E tenho 'um lado bom' de ter feito minha transição longe de tudo e todos. Pude me dar esse 'luxo'", disse.

"Fiquei meses na cama, sem força, e não sei como faria se não pudesse dar esse tempo de tudo. Enfim, uma das coisas ruins e que me pega, é a disforia. Lembrando vocês que eu falo apenas pela Maya, não falo por todas as trans. Não generalizem. Para começar, preciso explicar meu estado de espírito. Eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Eu acordo feliz, eu sou uma pessoa em estado feliz. Depois da transição, eu me amo", ressaltou.

A influenciadora, então, explicou que procurou ajuda de profissionais para entender seus sentimentos. "Conversando com meus médicos e psicólogo, entendo que essa 'felicidade' é o estado normal da maioria da população. Todo mundo que nasce e se identifica com o corpo que nasceu, tem esse estado. Provavelmente, vou me acostumar com meu gênero e essa minha felicidade vai se tornar normal, como é para vocês", contou.

"Dito que sou e estou uma pessoa muito feliz, nessa minha felicidade, as vezes tenho momentos mais felizes e as vezes tristes, como todo mundo. As vezes, do nada ou por algum motivo, tenho disforia muito grande. Isso começou quando eu comecei minha transição. Os médicos me falaram que é normal para muitas meninas trans sentirem isso nos primeiros anos de transição. As vezes a disforia é tanta que eu realmente prefiro ficar sozinha e não ser vista por ninguém", relatou.

Ela aproveitou para falar sobre sua viagem para Cannes . "Estou dividindo com vocês porque não quero ficar postando apenas roupas e joias. Quero e vou ser uma pessoa real e influenciar vocês de maneira positiva. Estou cansada dessa 'vida falsa que todos tem no insta'. Quando falei para vocês pegarem meu exemplo, é para vocês não se cobrarem tanto. Essa minha viagem para Cannes está maravilhosa! Porém, teve dia que eu não saí do quarto por disforia. Teve dia que eu fiz maquiagem, tirei as fotos e simplesmente não fui no tapete vermelho porque fiquei com muito medo do julgamento", disse.

"Para finalizar esse assunto de disforia, pelo menos por hoje eu estou ótima! Feliz da vida! Mas tenho meus momentos avassaladores. Mas garanto que você também tem seus problemas, diferentes dos meus. Com isso, deixo uma mensagem. Não se cobrem tanto e não acreditem e se comparem com as pessoas no insta, pois só 'vemos' a parte boa que a pessoa quer mostrar. Eu amo vocês e prometo que Maya vai ser uma influencia positiva", concluiu.