Atriz paulista Alice Braga - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/05/2024 18:37

Rio - A atriz Alice Braga, que recentemente se revelou bissexual , publicou uma selfie nos stories do Instagram nessa quarta-feira (22) abraçada com a produtora Renata Brandão, confirmando o namoro entre as duas, que supostamente se conheceram em dezembro.

Elas foram vistas juntas pela primeira vez em uma festa profissional de profissionais do cinema no Rio de Janeiro. A companheira de Braga faz parte do meio artístico, é a CEO da Conspiração Filmes, empresa que produziu filmes como "Sob Pressão" e "Dois filhos de Francisco", e atualmente está trabalhando em "O Auto da Compadecida 2".

Stories de Alice Braga junto a Renata Brandão, sua namorada Reprodução / Redes sociais

Alice Braga, em entrevista para a Marie Claire, falou sobre sexualidade e vida privada: "Eu fui descobrindo minha sexualidade, minha bissexualidade, aos 20 e poucos anos. Sou gay, não sou gay, sou bi não sou bi? Ao mesmo tempo, estava começando a trabalhar e nunca quis expor minha vida pessoal".

É o primeiro namoro dela desde o término com a também atriz Bianca Comparato. A estrela de Hollywood esteve no podcast "PodPah", na mesma semana, para divulgar a série gringa "Matéria Escura", disponível na Apple TV, onde ela faz o papel de Amanda, uma das protagonistas.