Xamã deixa praia em Lamborguini avaliada em R$ 4 milhõesFabrício Pioyani/ AgNews

Publicado 22/05/2024 16:06

Rio - Xamã, 34 anos, curtiu a quarta-feira (22) de folga com um mergulho no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Ao deixar a praia, ele foi fotografado em um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 4 milhões.

O modelo é um Lamborguini Urus, ainda sem placa, vermelha, equipada com motor V8 4.0 biturbo de 666 cavalos. Em apenas três segundos, o carro vai de 0 a 100 km/h e a velocidade máxima chega a 306 km/h.

Com câmbio automático de oito marchas, o modelo disponibiliza cinco opções de condução: Strada, Sport, Corsa e dois modos Rally - para deslocamentos na terra. A versão traz uma central multimídia com câmera 360°, GPS e integração com o Google.

Além de cantar, Xamã está no ar na novela "Renascer", da Globo e interpreta o personagem Damião.