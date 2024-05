Fábio Jr. lança nova versão da música 20 e Poucos Anos - Reprodução/Youtube

Publicado 22/05/2024 20:02

Rio - Fábio Jr., 70 anos, lançou nesta quarta-feira (22) uma nova versão do seu sucesso 20 e Poucos Anos. A novidade foi publicada no início da noite no canal oficial do cantor no Youtube em um clipe especial.

"AHHHH QUE LINDOOOO !!! Te amo mais que tudo!", escreveu a mulher dele, Fernanda Pascucci.

O vídeo mostra imagens de vários momentos da carreira de Fábio Jr, além da apresentação dele cantando a nova versão em um show.

Em um vídeo postado em seu perfil do Instagram recentemente, o artista falou o que diria para o Fábio de 20 e poucos anos. "O que eu diria pra mim com 20 e poucos anos? Não desista! Não desistiu e ele me trouxe até aqui".

A canção 20 e Poucos Anos foi composta e gravada por Fábio Júnior no álbum de mesmo nome lançado em 1979.

Ainda nesta quarta-feira (22), logo após a novela Renascer, Pedro Bial comanda o Som Brasil na Globo que narra os 70 anos de Fábio Jr passeando por sua carreira e contando histórias inéditas.