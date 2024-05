Mariana Xavier desabafa sobre processo de amor próprio - Reprodução

Mariana Xavier desabafa sobre processo de amor próprioReprodução

Publicado 22/05/2024 18:02

Rio - Mariana Xavier desabafou, nesta quarta-feira (23), sobre seu processo de amor-próprio. Em seu Instagram, a atriz publicou um longo texto falando sobre ser "um ícone de autoestima" e ressaltou que quer inspirar outras pessoas.

fotogaleria

"Eu nunca imaginei que me tornaria um ícone de autoestima. Foi algo que aconteceu meio por acaso, quando decidi encarar as transformações do meu corpo de uma maneira diferente e compartilhar esse processo pra que as pessoas soubessem que não estavam sozinhas nesse tipo de desafio", iniciou.

"Me orgulho diariamente de ter a consciência de que meu peso não define meu valor. Cada curva, cada marca, cada pedacinho do meu corpo conta uma história de resistência, autoconhecimento, aceitação e amor-próprio. Escolhi me olhar (no espelho e na vida) com carinho e reconhecer a mulher incrível que sou, independentemente do que os padrões dizem que eu deveria ser", afirmou.

Em outro trecho da publicação, Mariana destacou a importância da autoaceitação e afirmou que quer influenciar outras pessoas no processo. "Essa jornada de aceitar e cuidar de mim mesma é contínua, mas cada passo me fortalece. Quero inspirar vocês a se libertarem de tudo que faz sofrer, abraçarem a plenitude do que são e mergulharem fundo nessa vida. Porque, no fim das contas, somos todos muito mais do que o que se vê na superfície", disse.

Nos comentários da publicação, internautas enalteceram a atriz. "Você é maravilhosa, continue contribuindo com gente", ressaltou uma seguidora. "Me fez um bem danado ouví-la e te acompanhar no Instagram", contou outra. "Te admiro", declarou uma pessoa.

Confira: