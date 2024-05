Zé Vaqueiro - Reprodução / Instagram

Zé VaqueiroReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 16:51 | Atualizado 22/05/2024 17:11

Rio - Zé Vaqueiro utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (22), para tirar algumas dúvidas dos seguidores. Em seu story do Instagram, o cantor abriu uma caixinha de perguntas e aproveitou para atualizar sobre o estado de saúde do filho caçula, Arthur, de nove meses, que teve uma parada cardíaca no último fim de semana e precisou voltar para a UTI um dia após ter recebido alta.

Ao ser questionado por uma seguidora sobre como o pequeno, fruto do relacionamento de Zé com Ingra Soares, estava, o cantor relatou: "O Arthur está estável. Colheu vários exames e continua lutando com muita força. Obrigado por todas as mensagens e orações, do fundo do meu coração, obrigado".

O pequeno nasceu com uma má-formação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ele estava há nove meses na unidade de saúde e havia ido para casa pela primeira vez desde que nasceu na última quinta-feira (16), mas retornou para a UTI na sexta-feira (17) após uma parada cardíaca.