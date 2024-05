Mulher de Lucas Paquetá celebra conquista da casa própria após problemas com construtora - Reprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 15:35 | Atualizado 22/05/2024 15:37

Rio - Duda Fournier e Lucas Paquetá comemoram ao comprar a primeira casa própria no Brasil, nesta quarta-feira (22). Através das redes sociais, a influenciadora revelou ter passado por perrengues ao longo do processo de aquisição do imóvel. De acordo com ela, o novo espaço ainda é provisório.

"Nossa primeira casa aqui no Brasil. Não estou acreditando. Obrigada, Jesus Cristo, por isso. Desde 2019, estamos tentando construir nossa casa e infelizmente caímos na mão de pilantras... Essa é a provisória. Glória a Deus", escreveu ela na legenda da publicação sem dar mais detalhes.



O casal tem dois filhos, Benício e Filippo. A família divide a vida entre o Brasil e a Inglaterra, pois Paquetá joga no West Ham United, de Londres. "Nossa primeira casa aqui no Brasil. Não estou acreditando. Obrigada, Jesus Cristo, por isso. Desde 2019, estamos tentando construir nossa casa e infelizmente caímos na mão de pilantras... Essa é a provisória. Glória a Deus", escreveu ela na legenda da publicação sem dar mais detalhes.O casal tem dois filhos, Benício e Filippo. A família divide a vida entre o Brasil e a Inglaterra, pois Paquetá joga no West Ham United, de Londres.