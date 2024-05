Sasha Meneghel e João Lucas comemoram 3 anos de casados - Reprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 14:54 | Atualizado 22/05/2024 14:58

Rio - Sasha Meneghel e João Lucas estão celebrando três anos de casados, nesta quarta-feira (22). Através do Instagram, o cantor fez um post romântico com fotos deles e se declarou para a filha de Xuxa.

"Três anos casado com você. minha melhor amiga, o amor da minha vida. Eu confesso que sempre tive medo de não amar alguém como eu idealizava ser o ideal pra viver para sempre com essa pessoa, mas o que eu sinto por você é tão maior do que o 'ideal' que eu imaginava ser inalcançável. Nem todas as músicas que eu fizer, serão capazes de descrever", iniciou."Esses foram os melhores três anos da minha vida, foram três anos olhando pra você e pensando: 'Caraca, eu sou casado com a pessoa que eu mais amo nessa terra'. Que bom que nessa vida, curta e cheia de desafios a gente se encontrou tão cedo, cedo o suficiente pra aproveitar cada fase ao seu lado, e no tempo certo de estarmos prontos um para o outro", continuou."Eu não troco o que a gente tem por absolutamente nada. Te amo pra sempre babe, celebro nosso amor todos os dias. Te amo, te amo e te amo", finalizou o artista.Nos comentários, Sasha demonstrou amor pelo marido. "Obrigada por me fazer a mulher mais feliz desse mundo".O casal se casou em maio de 2021 em uma cerimônia intimista em Angra dos Reis, no Rio.