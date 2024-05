Gil do Vigor defende Globo em polêmica de contratos com ex-BBBs - Reprodução

Publicado 22/05/2024 22:56 | Atualizado 22/05/2024 22:59

Rio - Gil do Vigor saiu em defesa da Globo, nesta quarta-feira (22), após ex-BBBs criticarem o contrato da emissora, afirmando que estaria prejudicando no fechamento de publicidades. Em seu story do Instagram, o economista e participante da edição de 2021 do reality, reforçou a importância de ser grato pela oportunidade dada pela empresa.

"Eu fico pensando assim, sabe, que a galera fala mal da Globo... 'Ah, porque eu estava preso e não sei o que'. Mas é muito dessa de entender as oportunidades que a Globo abriu para todos nós, para mim, para todo mundo. Eu nunca vou conseguir ser ingrato a ponto de falar... não, gente. Pelo contrário, todas as oportunidades que eu tive vieram porque a Globo falou assim: 'Vou pegar esse menino aqui, acadêmico, que está ali estudando para tentar pegar um PhD, é pobre lascado, sabe, lá do Janga, vou colocar ele no 'Big Brother', vou dar a chance das pessoas conhecerem ele'. A partir disso, oportunidades se abriram para mim", disse.

"Então, eu posso falar que tudo que eu consegui foi porque a Globo me deu essa oportunidade e esse espaço. Porque ninguém me conheceria e vocês sabem. Eu tava falando agora, quando eu precisei de um 'Summer School' [Curso de verão], eu precisava de uma passagem de avião, eu mandei mensagem para milhões de pessoas e ninguém conseguiu me ajudar, gente. Hoje em dia, eu tenho esse suporte, tenho essa voz porque graças a Deus eu fui colocado no 'Big Brother' em uma exposição que o Brasil inteiro me conheceu", complementou.

Gil, então, ressaltou que todos leram o contrato antes de entrar no reality. "Então, gente, para encerrar, eu acho que independente, acho que cada um tem o seu ponto de vista, não estou aqui para julgar ninguém nem para criticar ninguém, pelo contrário, cada um tem sua opção. Mas quando eu vejo o contrato, eu assino esse contrato, eu sei o que eu estou colocando ali, gente, acho que faz parte também do processo, entendeu?

"Nós sabíamos, ninguém é enganado, ninguém coloca assim: 'Ah, você tem que fazer isso'. Não, as pessoas tem uma escolha e também, muitas vezes, é importante refletir: 'Será que as oportunidades que 'nós perdemos' foi porque você talvez estivesse com o contrato com a Globo e por isso as marcas desejavam ter você ou não, não tem nada a ver com a Globo? Então, dependendo da resposta, é importante ter essa gratidão. Acho que agora o foco é buscar conhecimento, buscar mostrar, acho que vários de vocês estão fazendo isso, então seguir fazendo e vida que segue agora, entendeu?", pontuou.