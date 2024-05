Ana Castela anuncia Gustavo Mioto, João Gomes e mais atrações em navio temático - Divulgação

Publicado 22/05/2024 21:37

Rio - Ana Castela anunciou, nesta quarta-feira (22), as atrações do seu primeiro navio temático, que vai acontecer entre os dias 9 e 12 de janeiro de 2025. Gustavo Mioto, João Gomes, Zé Neto e Cristiano, Luan Pereira e Eduardo Costa são alguns dos nomes já confirmados no evento.

Em uma live no Instagram, a boiadeira não escondeu a animação com a novidade. "Estou muito feliz e ansiosa, todos os convidados são especiais demais pra mim e tenho certeza que faremos uma festa linda. É um navio pra gente se divertir, ver o sol nascer e esquecer dos problemas. Vai ser diversão para toda a família. Já estou preparada para cantar, dançar e festar muito, espero vocês em Janeiro", disse.

O "Navio Ana Castela: Férias com a boiadeira em alto mar" promete diversão para todas as idades, com shows que acontecem todas as noites, além de atividades espalhadas por todo o transatlântico. O evento vai contar ainda com pista de boliche em tamanho real, teatro de alta tecnologia, discoteca e cassino, parque aquático interativo de vários andares e pista de aventura, sem esquecer as áreas coloridas de recreação infantil.