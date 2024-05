Boninho se declara para Ana Furtado em telão da Times Square, em NY - Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2024 13:21

Rio - Boninho e Ana Furtado curtem férias em clima de lua de mel em Nova York e, o diretor da Globo aproveitou para fazer uma surpresinha para a amada. Durante um passeio pela Times Square, ele se declarou para apresentadora em um telão na Times Square.

O resultado foi mostrado no Instagram da apresentadora, nesta quarta-feira (22). "Quando o @jbboninho resolve aprontar… e me conquistar ainda mais! Existe AMOR na Times Square!!! Foi demais! Inesquecível! Te amo!", escreveu ela na legenda do vídeo.

O telão exibiu o casal se beijando e declarações de Boninho: "Te amo" e "Ana, minha paixão". Em março, os dois completara 24 anos de casados. Juntos, Ana e o diretor global têm uma filha, Isabella, de 17 anos.