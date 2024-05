Lorena Improta e Léo Santana negam que casa foi alvejada durante tiroteio - Reprodução / Instagram

Lorena Improta e Léo Santana negam que casa foi alvejada durante tiroteioReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 13:58 | Atualizado 22/05/2024 13:59

Rio - Lorena Improta e Léo Santana utilizaram o Instagram, nesta quarta-feira (22), para negar que a mansão deles, em Salvador, na Bahia, havia sido atingida por balas perdidas, durante uma troca de tiros de facções criminosas, na terça (21). A dançarina, que está na Cidade do México viajando a trabalho, contou que ficou preocupada ao receber mensagens dos seguidores avisando sobre o suposto ocorrido.



"Entrei em desespero! No meio de um trabalho super importante pra mim, eu não conseguia internet, não conseguia ver o que estava acontecendo. Falei 'aconteceu alguma coisa com o meu marido, com a minha filha e eu não sei o que é'", comentou a mãe da pequena Liz.