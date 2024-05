Marília Gabriela se joga na dança a pedido do filho - Reprodução do Instagram

Publicado 22/05/2024 12:13 | Atualizado 22/05/2024 12:14

Rio - Marília Gabriela, de 75 anos, mostrou aos fãs como dançava nos anos de 1980, em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira. A jornalista e atriz exibiu todo o seu gingado ao som de "Smalltown Boy", da banda pop britânica Bronski Beat, a pedido do filho, Theodoro Cochrane. O momento de descontração aconteceu momentos antes do início do espetáculo "A Última Entrevista de Marília Gabriela", que os dois estrelam, no Teatro Unimed, em São Paulo.

"E o que você faz antes de entrar em cena no teatro, Gabi, enquanto a plateia não chega? Resposta: Geralmente me concentro, mas tem dia que Theodoro Cochrane me pede pra, por exemplo, mostrar como eu dançava nos anos 80. Obedeço e pronto. Beijos e abraços e carinhos sem ter fim", escreveu Marília na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e fãs da apresentadora elogiaram a performance. "Maravillhosa demais", disse Sarah Oliveira. "Só no balanço", afirmou Angela Ro Ro. "Ganhei meu dia em ver Marília Gabriela dançando com todo charme que tem", disse um admirador da atriz. "Marília Gabi "Jagger" pura energia! Geração de ouro!", opinou outro. "Essa mulher é uma deusa", destacou mais uma pessoa.







