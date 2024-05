Davi Brito perde mais de 1 milhão de seguidores desde que saiu do reality - Reprodução / Instagram

Davi Brito perde mais de 1 milhão de seguidores desde que saiu do realityReprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 12:06

Rio - O campeão do "BBB 24", Davi Brito perdeu mais de 1 milhão de seguidores em sua conta do Instagram, desde que saiu do reality há pouco mais de um mês. O baiano deixou o programa com 10,5 milhões de internautas que o seguia na rede social, mas agora está com 9,5.

fotogaleria

Atualmente, o vencedor do reality vem recebendo críticas por seus conteúdos de "dancinhas". "Davi, não tem mais como te defender. Você não ajuda, cara", comentou uma internauta. "Vergonha alheia", opinou uma pessoa. "Parei de seguir", disse outro usuário das redes sociais.



Ele também dividiu opiniões nos últimos dias, quando foi ao Rio Grande do Sul para ajudar às vítimas das enchentes. Alguns internautas parabenizaram a atitude, enquanto outros criticaram a exposição e o fato dele ter disponibilizado o próprio pix para arrecadar as doações.