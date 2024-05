Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Isis ValverdeReprodução/Instagram

Publicado 22/05/2024 11:34

Rio - Isis Valverde, de 37 anos, falou abertamente sobre sua experiência como mãe nesta terça-feira (21). Ela admitiu que não se considera a melhor mãe do mundo, reconhecendo momentos em que perde a paciência ou se vê incapaz de cumprir certas expectativas comuns atribuídas às mães.

"Eu não sou boa mãe, realmente não sou. Vez ou outra, perco as estribeiras, digo algo totalmente descabido ou mando todo mundo sair da cozinha imediatamente porque eu preciso de cinco minutos sozinha", começou ela.

No entanto, ela destacou seu amor incondicional por seu filho Rael, de cinco anos, enfatizando que ele é extremamente importante e amado em sua vida. Ele é fruto do casamento da atriz com André Resende, que chegou ao fim em 2022 após quatro anos.

"Eu não sou a melhor mãe do mundo, mas te amo sem limites. Te amo integralmente, sem que você precise me agradecer ou me provar qualquer coisa. Te amo quando a vida parece um lugar assustador, antes da prova e depois de uma grande decepção", acrescentou.