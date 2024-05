Deolane Bezerra - Reprodução/Youtube

Deolane BezerraReprodução/Youtube

Publicado 22/05/2024 10:23

Rio - Deolane Bezerra abordou os rumores sobre um possível namoro com Fiuk e falou sobre os estereótipos que enfrentou após a morte do ex-noivo, MC Kevin, em maio de 2021. As declarações foram feitas em entrevista ao "Surubaum", programa apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Ela comparou o que ocorreu em sua vida com Adriane Galisteu, que foi namorada de Ayrton Senna quando ele morreu em 1994. "Você ser associado à imagem de alguém quando distorce a sua imagem é muito difícil porque você se sente um nada", começou ela.

"É algo que me incomodava muito, agora não mais. Eu não herdei nada do Kevin, e não estou na internet há três anos na internet à toa. Hoje em dia sinto vontade de postar algo do Kevin, uma foto antiga nossa, mas eu não posso porque eu sei dos julgamentos", disse ela no Youtube.

Romance com Fiuk?

Os rumores de um romance entre Deolane e Fiuk surgiram após os dois serem vistos juntos em festas e trocando provocações no Instagram. Ambos negaram um relacionamento, mas a advogada admitiu estar "com medo" de se envolver com ele, comparando seu jeito de conquista ao de Kevin.

Ela também especulou como deve ser a parte íntima do filho de Fábio Jr, com uma riqueza de detalhes que fez os apresentadores questionarem se ela já não havia visto. Tanto Deolane quanto Fiuk negaram e no momento afirmaram que apenas têm uma grande amizade.