Publicado 22/05/2024 08:49 | Atualizado 22/05/2024 09:00

Rio - Maiara, de 36 anos, compartilhou no Instagram, nesta terça-feira (21), prints de conversas com Simone Mendes, de 39. A dupla de Maraisa mostrou as brincadeiras que a irmã de Simaria fez por ela sempre postar uma foto diferente com roupa de banho.



"A coleção dela de biquíni tem que respeitar, todo dia é um modelinho", comentou Simone nos stories da amiga. Em seguida, a irmã de Maraisa enviou um áudio e foi possível ver a resposta da ex-dupla de Simaria. "Estou em casa só de boa. Quinta-feira começa meu 'batidão' de shows", revelou.