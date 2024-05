MC Daniel nega selinho em fã durante show - Reprodução de vídeo

Publicado 22/05/2024 10:16 | Atualizado 22/05/2024 11:27

Rio - MC Daniel, de 25 anos, foi surpreendido por uma fã durante um show, nesta terça-feira. A admiradora do Falcão do Funk pediu um selinho a ele, mas teve seu desejo negado pelo artista. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor explicou que é 'imbeijável'.

"Um beijo? Eu sou imbeijável, inamorável, inconquistável, inexistente e mentiroso. Falei só para dar uma descontraída", disse ele. Momentos depois, MC Daniel recebeu a admiradora no palco e deu um abraço nela. A moça, em questão, insistiu no selinho. "Eu sou imbeijável", reforçou o artista.

Por falar em MC Daniel, o funkeiro vive um romance com Lorena Maria, ex-namorada de Vini Jr. e do DJ Rennan da Penha. Na última segunda-feira, empresária e influenciadora publicou um vídeo no Instagram brincando com o cachorro do cantor.