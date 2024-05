Milionário - Reprodução/Instagram

Publicado 22/05/2024 12:56

Rio - Joana Matos, filha do cantor Milionário, da dupla com José Rico, atualizou o estado de saúde do pai após ele sofrer um AVC . Ela garantiu pelas redes sociais que o artista do hit "Estrada da Vida" está bem, apesar da situação. "Ele está bem, foi um susto", começou ela.

"Não foi um AVC hemorrágico, fiquem tranquilos. Foi um AVC isquêmico", explicou ela. Ela mencionou que o AVC foi provavelmente causado pelo estresse. "Ele já é idoso", acrescentou Joana. O cantor já tem 84 anos de idade.

De acordo com a filha, o cantor continuará recebendo cuidados intensivos por mais alguns dias. "Ele ficará em observação na UTI até quinta-feira (23). Ele está conversando normalmente", disse ela. Joana relatou que nesta terça-feira (21), seu pai estava lúcido.

"Eu conversei bastante com ele. Ele quer ir para casa. Ele é muito forte, tem uma saúde boa e vai superar essa. Em breve, estará cantando para vocês. Ele até cantou no quarto com a gente, está ativo, vai ao banheiro sozinho. Agora é esperar as próximas horas e o parecer do médico", concluiu.