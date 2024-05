Heloisa Rosa curte comentários sobre prisão do marido, mas não se pronuncia - Reprodução / Instagram

Publicado 22/05/2024 15:19 | Atualizado 22/05/2024 15:20

Rio - A cantora Heloisa Rosa, uma das maiores referência no mundo gospel, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a prisão de seu marido, mas curtiu alguns comentários em suas redes sociais que falavam sobre o caso. Marcus Grubert, acusado de abusar sexualmente de uma criança de 6 anos em abril de 2023, foi detido nos Estados Unidos, local onde o crime aconteceu, na noite desta quarta-feira (21), mais de um ano depois do ocorrido.

Embora não tenha se posicionado oficialmente, Heloisa Rosa foi discreta ao curtir comentários que falavam sobre a prisão de Marcus em seu perfil do Instagram, que teve as respostas aos conteúdos limitadas. "Não somos culpadas pela atitude dos outros", dizia um dos comentários curtidos por Heloisa. "Deus te abençoe, Heloisa, dê forças a você para conduzir seus filhos em amor e graça", falava outro. "Tem uns crentes aqui nos comentários que se acham juízes e estão com os dedos apontados pra condenar e julgar uma mulher que não cometeu crime algum", afirmava um terceiro.

O caso, que foi destaque do programa "Encontro", da TV Globo, apresentado por Patrícia Poeta, desta quarta-feira (22), mostrou uma entrevista com a mãe da vítima, que afirmou ter recebido apoio de Heloisa Rosa no início. Mas a cantora teria parado de respondê-la e não compareceu à audiência onde o depoimento dela era primordial.

"No primeiro instante eu me senti acolhida por ela [Heloisa Rosa], porque quando nos encontramos no dia seguinte para falar o que tinha acontecido e eu fui questioná-la, ela prontamente olhou para mim e disse: 'amiga, eu sei o que aconteceu'. Ela me contou algumas coisas que também seguem em segredo [de justiça] e ela disse que estaria comigo neste processo de acusação. 35 dias depois, quando ela foi chamada para fazer o depoimento na polícia, onde teria valor, ela não apareceu e acabou rompendo comigo, não tendo mais contato", afirmou a mãe da vítima, que teve a identidade preservada.