Gracyanne devora marmita com ovos dentro do carroReprodução/Instagram

Publicado 22/05/2024 17:40 | Atualizado 22/05/2024 17:42

Rio - Gracyanne Barbosa mantém uma rotina intensa de treinos diários e uma alimentação regrada há anos. A musa do fitness carrega marmitas sempre que sai de casa e mostrou sua refeição desta quarta-feira(22) dentro do carro.

Ela levou um pote com oito ovos fritos para comer de uma vez. "Essa é a minha segunda refeição. A primeira foi whey (protein) porque hoje fiz cardio e está corrido", contou. Ela levou um pote com oito ovos fritos para comer de uma vez. "Essa é a minha segunda refeição. A primeira foi whey (protein) porque hoje fiz cardio e está corrido", contou.

Em entrevista à revista Glamour no ano passado, Gracyanne Barbosa afirmou que come de 900 a 1.200 ovos por mês. “São 8 ovos por refeição", disse.



Mais tarde, a ex-mulher de Belo mostrou outra marmita, dessa vez com frutas: mamão e banana. "Vou treinar duas horas e vou comer uma frutinha. Sempre comi frutas, verduras, legumes, como muito aliás, mas na marmita fica difícil de carregar porque estraga. Aí levo só proteína e o carboidrato", explicou.



Gracyanne contou que ficou sem comer fruta uma época que fez uma dieta radical e precisou emagrecer 10 quilos. "Uma dieta super restrita, difícil, mas eu não indico para ninguém. A não ser que seja uma coisa específica", completou.