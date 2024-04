Alice Braga fala sobre sua sexualidade - Reprodução/Instagram

30/04/2024

Discreta, Alice Braga abriu a intimidade para falar sobre a descoberta de sua sexualidade. A atriz negou rumores envolvendo os motivos de evitar expor seus relacionamentos e falou sobre a decisão de preservar sua vida pessoal.

"Eu fui descobrindo minha sexualidade, minha bissexualidade, aos 20 e poucos anos. Sou gay, não sou gay, sou bi não sou bi? Ao mesmo tempo, estava começando a trabalhar e nunca quis expor minha vida pessoal", disse à revista Marie Claire.

"Já tive namoros com atores homens que as pessoas nunca souberam porque sempre tive um desejo forte de que minha vida pessoal não atrapalhasse meu trabalho. As pessoas acham que não me exponho porque namoro mulheres, mas na verdade não gosto de estar o tempo inteiro mostrando minha vida – não é uma questão de não querer me assumir, é algo muito mais relacionado à minha personalidade", afirmou.

No papo, Alice também falou sobre a possibilidade de ser mãe no futuro. "Cheguei aos 40 e não tive filhos, mas a maternidade não é algo que descarto totalmente. Para mim, ela não passa somente por um desejo físico. Não acredito nela como algo puramente biológico, e não sei se necessariamente vai passar pelo meu corpo. A adoção sempre foi uma possibilidade na qual penso desde pequena. Mas também admiro mulheres que não querem ter filhos. É uma escolha que tem a ver com uma consciência absoluta de desejo e autoafirmação, e não algo que a sociedade impõe, e eu acho isso lindo", completou.