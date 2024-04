Guilherme Weber - Webert Belicio / Agnews

Guilherme WeberWebert Belicio / Agnews

Publicado 30/04/2024 13:25 | Atualizado 30/04/2024 13:28

O ator Guilherme Weber animou os internautas ao ressuscitar um dos seus personagens mais marcantes, o vilão Tony de 'Da Cor do Pecado'. A brincadeira ocorreu durante um passeio noturno em São Paulo, onde o artista mostrou que a personalidade forte do personagem está mais viva do que nunca.



Com ajuda do humorista Joel Vieira, Guilherme protagonizou um momento hilário. No vídeo publicado no Instagram, o ator é abordado por um suposto fã que o critica pelas maldades do personagem. "Ah, gente! Não que ódio, olha quem está ali. O Tony de A Cor do Pecado", brincou Joel, dando início à encenação.



O humorista continuou a provocar o vilão fictício, enquanto Guilherme permanecia no papel. A cena foi tão convincente que muitos internautas se surpreenderam e elogiaram a atuação do ator. "Tão bom ator que eu achei que fosse sério", comentou uma seguidora.



Após a brincadeira, o ator tirou uma foto com o 'fã' que o abordou. Nos comentários, diversos elogios ressaltaram a habilidade de Weber em incorporar o personagem. "O ator é tão bom que no começo eu achei que ele tava bravo mesmo", garantiu outra internauta. Após anos, Tony de 'Da Cor do Pecado' segue presente na memória dos fãs.