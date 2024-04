Web reage após motorista pedir perdão a Kayky Brito em mais um vídeo - Foto: Reprodução

O acidente que envolveu Kayky Brito está prestes a completar 8 meses, mas ainda toca fundo o coração do motorista de aplicativo Diones Coelho. O condutor apareceu emocionado no Instagram, após assistir a um vídeo do ator sobre sua recuperação. Vale lembrar que o profissional foi quem atropelou o artista, mas não foi declarado culpado.



Em um vídeo tocante em seu perfil no Instagram, Diones voltou a pedir perdão a Kayky Brito: "Mesmo sem ter culpa e você nunca me culpou, é um sentimento de que eu causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão", escreveu ele na legenda.



Com lágrimas nos olhos, o motorista explicou o impacto que o novo relato de Kayky teve sobre ele. "Esse vídeo mexeu muito comigo, sabe? Me deixou muito triste, mesmo sabendo que eu não tive culpa do que aconteceu", desabafou Diones, reconhecendo o peso das cicatrizes deixadas no ator.



Nos comentários, os seguidores ofereceram apoio e palavras de incentivo à Diones. “Sei que é um homem de fé, mas talvez você precise de terapia. Aprenda a se perdoar. Você não tem culpa!”, afirmou um internauta. “Você é um cara incrível, não tem responsabilidade nenhuma!! Siga firme!”, incentivou outra. “O único culpado foi ele mesmo. Não carregue essa culpa porque não foi sua”, destacou mais um.