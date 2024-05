Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Luana PiovaniReprodução / Instagram

Publicado 23/05/2024 11:31 | Atualizado 23/05/2024 12:38

Rio - Luana Piovani, de 37 anos, falou abertamente sobre o uso da maconha, em entrevista à revista "Breeza", especialista em cannabis, publicada nesta quinta-feira (23). A atriz abriu o jogo e contou que quando tinha 21 anos, pagou cerca de 15 mil reais para não ser presa por porte de maconha. Na ocasião, ela foi abordada por policiais enquanto estava na praia com um rapaz que tinha problemas com a justiça, e por isso, disse que a erva era dela.

"Eu falei 'é meu, não é do meu namorado', fui falando 'não, não é dele', porque na época esse meu namorado tinha um processo criminal andando porque ele tinha sofrido um acidente e tinha havido uma vítima nesse acidente", disse. "O mais interessante é que eu estava de biquíni, canga e havaiana negociando dinheiro com os policiais, e o meu namorado da época, um borra-botas, chorando no meio fio de medo, você acredita?", disparou.

A artista disse que a erva faz parte do seu dia a dia e explicou que o consumo faz com que "ouça" melhor sua intuição. "A primeira coisa que faço quando acordo é fumar um baseado, antes de acordar os meus filhos. Eu acordo antes de acordar os meus filhos, fumo um baseado ou a ponta que ficou ali, e aí eu começo meu dia. Porque eu já acordo, aí a "timbalada" dá uma pausa, vai tomar água, daí eu vou olhar minha agenda, vejo se aquilo tá combinando com o meu humor do dia. Normalmente eu não faço um baseado de manhã, né? Eu vou fumar a ponta do que ficou de ontem. Daí eu vou fazer meu primeiro baseado, daí eu vou malhar, vou fazer minha ioga ou vou ler, vou estudar um pouco, e assim vai", revelou a loira.

O consumo diário de cannabis varia de acordo com o humor de Piovani. "Eu acho que eu fumo uns dois baseados por dia em épocas normais. Em épocas de B.O. [problemas], eu fumo uns quatro, cinco", destacou a Luana, que também disse o que o uso faz por ela. "Ela [maconha] abre uma porta de cumplicidade minha para comigo. Eu consigo ouvir a minha intuição melhor, eu me silencio mais. A 'Timbalada' que eu tenho na cabeça dá uma pausa para tomar água".

À publicação, a atriz entregou que gosta de ter relações íntimas sob o efeito da erva. "Curto muito, curto muito, mas meu namorado não fuma. Desperta todos os sentidos, e é por isso que eu gosto da maconha, porque ela restabelece meu modus operandi, eu consigo amenizar a minha inquietude e consigo aflorar o que em mim tem de melhor, que é a minha criatividade, minha imaginação, minha sensibilidade. Então tudo é bom… ouvir música, estudar, dançar, namorar, se arrumar pra encontrar o namorado", diz. Atualmente, ela está num relacionamento com o empresário Lucas Bitencourt.

Ela também mencionou que começou a fumar na frente dos filhos quando foram morar em Portugal. "Daí eu comecei a fumar maconha na frente de todo mundo e eu tinha amigas que sempre fumaram maconha na frente dos filhos e eu não fumava, eu fumava sempre escondido, na minha varanda, no jardim, aberto, tal. Não fumava na frente deles, não fazia o cigarro na frente deles. Só que quando chegou aqui era uma questão de sobrevivência, não tinha ninguém mais na casa. No Brasil, eu tinha sete funcionários, entendeu? Com três filhos aqui e eu precisava fumar porque eu estava na m*rd*", disparou.