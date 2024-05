Thalyta Alves - João Cotta/Globo

Publicado 23/05/2024 16:05

Rio - Thalyta Alves mencionou a possibilidade de voltar a ser advogada caso não surjam oportunidades de publicidades nos próximos meses. A ex-BBB lamentou não ser considerada "preta o suficiente" para ser convidada para eventos sobre empoderamento de mulheres negras, questões raciais e o racismo.

Antes de participar do "BBB 24", no qual foi a segunda eliminada , ela trabalhava como advogada. Embora tenha deixado a profissão para entrar no reality, ela ainda possui a carteira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) ativa.