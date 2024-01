Thalyta é a segunda eliminada do ’BBB 24’ - Reprodução

Thalyta é a segunda eliminada do ’BBB 24’Reprodução

Publicado 15/01/2024 07:25 | Atualizado 15/01/2024 07:30

Rio - Thalyta foi a segunda eliminada do "BBB 24" na noite deste domingo. A integrante do puxadinho conquistou apenas 22,71% dos votos para ficar no programa e levou a pior na disputa contra Davi e Juninho, que receberam respectivamente 52,15% e 25,14% dos votos. No total, o Paredão recebeu 7.892.278 votos.

Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre os integrantes do puxadinho terem precisado participar de uma etapa a mais na seleção para entrar no "BBB". "Paredão do Puxadinho. Vinte e cinco pessoas na casa e o paredão inteiro formado por integrantes daquele grupo que precisou viver uma etapa a mais para entrar no 'BBB'. Se Davi e Thalyta vencem a disputa, é a celebração do dia 24 de agosto. Os dois nasceram no mesmo dia. Se Davi e Juninho ficam, é a celebração dos profissionais do asfalto. Um motoboy e outro motorista de aplicativo. Se Juninho e Thalyta ficam, o que une os dois é um desentendimento. Mas isso não vai acontecer, quem deixa o BBB 24 é você, Thalyta", disse o apresentador.

Ao deixar a casa, Thalyta brincou: 'Gente, não vou abraçar todo mundo não".