Publicado 23/05/2024 08:47 | Atualizado 23/05/2024 11:40

Rio - Casada com Chico Buarque, a advogada e jurista Carol Proner revelou como se sente ao ser citada pela imprensa como 'a mulher' do cantor, apesar de também ter uma carreira de sucesso em sua área profissional. Em entrevista ao programa "DR com Demori", da TV Brasil, a escritora admitiu que às vezes se sente incomodada com a intenção do 'título', mas ressaltou que entende a situação.

"Esse negócio de ser esposa do Chico Buarque é uma treta. A Carol tem uma carreira brilhante e sai na imprensa: 'esposa de Chico Buarque assume não sei o que'. Incomoda?", quis saber o jornalista Leandro Demori. Carol, então, assumiu: "Incomoda pela intenção. Mas é um prazer ser esposa do Chico Buarque".

A jurista, no entanto, diz que certas vezes entende que seu nome seja associado à notícia. "Sejamos justos, uma das pessoas mais conhecidas desse país na área da música, das artes, é o Chico Buarque. Obviamente que o nome dele chama atenção, faça ele alguma coisa ou não faça. Nesse sentido, tento entender. Muitas vezes, o que chama atenção na notícia é que alguém ligado a Chico Buarque fez alguma coisa. Mas é verdade também que muitas vezes 'ser esposa de', quando você faz bastante coisa, incomoda um pouquinho. Mas nem sempre. Preciso dizer que as vezes a notícia está ancorada ao nome de uma pessoa conhecida, talvez se não fosse por ele, não saísse a notícia", destacou.

"Outras vezes, quando querem desqualificá-lo por uma posição política, ideológica, também me usam. Aí fica esposa, por uma questão de apoio ao presidente, a uma causa política. Vejo que às vezes o ataque não é contra mim. É contra como nós pensamos a respeito da vida política do país", completou.

Juntos desde 2017, Carol e Chico oficializaram a união em setembro de 2021, em um cartório de Itaipava, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

