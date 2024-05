Irandhir Santos e Alice Carvalho arrasam em cena de Renascer - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/05/2024 09:46

Rio - Alice Carvalho e Irandhir Santos protagonizaram uma cena pra lá de emocionante em "Renascer", da TV Globo, exibida na noite desta quarta-feira, e receberam vários elogios dos internautas. Na sequência, Tião fica desnorteado ao saber que Egídio (Vladimir Brichta) ofereceu dinheiro para dormir com sua mulher, Joana. Em seguida, o ex-catador de caranguejo deixa sua casa, aos prantos, em meio a uma tempestade e desabafa sozinho.

Joana vai atrás do marido e o encontra deitado no chão. "Tião, levanta. O que você está fazendo aí?", perguntou ela. Ele disse que estava pagando seus pecados. "O tanto que eu lhe quero, lhe quis tanto, que acabei lhe perdendo", afirmou. "Tá me perdendo, não. Deixe de conversa doida. Estou aqui com você", comentou Joana. "Eu lhe fiz um trato, que é pra tirar você dessa miséria de vida e lhe perdi", lamentou Tião. "Só não mato aquele maldito para os meus filhos não passarem fome. Vai lá ficar com ele", completou.

"Não quero ficar com ninguém. Você não entende o que estão fazendo comigo desde que cheguei aqui. Não queria ir embora não, por mim, ficava nos caranguejos mais tu", pontuou Joana. "Eu só sai de lá, porque eu só tinha amor nessa vida para lhe dar. Amor e sonho era só o que eu queria, mas é pouco", disse ele, chorando. "Amor e sonho não enche barriga de ninguém", continuou. Ela, então, mandou a real para o marido. "Ninguém vai separar a gente nessa vida, você tá me entendendo?".

Os usuários do X, antigo Twitter, elogiaram a cena e a performance dos atores. "Alice Carvalho e Irandhir Santos entregando tudo nessa cena incrível, isso é 'Renascer" meus amigos", afirmou um. "Que cena maravilhosamente bem interpretada por Irandhir Santos e Alice Carvalho. Que entrega desses dois gigantes!", comentou outro. "Cena linda. Ótima atuação".

Na mesma rede social, Alice revelou como foi gravar a sequência de cenas. "Tião e Joana ao som de Bachianas Brasileiras V. Esse set foi de uma energia inacreditável. Eu e casca de bala", escreveu.

